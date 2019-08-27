taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8275
Euro
6.4751
Altın
1530.54
Borsa
96650.78
Gram Altın
286.552

Düzce'de fındık kabuğundan çay yaparak satıyor

Mesire alanı işletmecisi Yusuf Y., kışlık yakacak olarak kullanılan fındık kabuğundan çay yaparak, misafirlerine ikram ediyor.

DHA | 27.08.2019 - 13:53..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Düzce'nin Konuralp Mahallesi Şehit Bayram Gökmen Caddesi'nde eko turizm üzerine işletmesi olan Yusuf Yıldız, fındığın toplanıp içinin çıkarılmasının ardından kışlık yakacak olarak kullanılan kabuğundan çay yaptı.

Fındık aromalı tadıyla ıhlamuru andıran çayı misafirlerine ikram eden Yıldız, yaptığı ürünün geliştirilerek ülke geneline yayılması için uğraşacağını söyledi.

"ÇAYDA FINDIK KABUĞU KOKUSU VAR"

Çaydan içen Elif Alkanat, fındık kabuğu çayının çok beğendiğini ifade ederek, "Önce kokusu geldi. İçtikten sonra dilimde kokuyu anımsadım ve ikinci yudumda daha iyi anladım. Kesinlikle mükemmel bir çay olmuş. Daha önce düşünülmemesi ilginç. Fındık kabuğu çayı, bence ilginç ve güzel, yayılabilir" dedi.Düzce'de fındık kabuğundan çay yaparak satıyor

"FINDIK KABUĞUNU DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUM"

Fındık kabuğu çayının mucidi olan Yusuf Yıldız ise 11 yıldır organik tarım ile uğraştığını ve fındık kabuğunu atmak yerine değerlendirmek istediğini söyleyerek şöyle konuştu:
"11 yıl önce organik fındık üretimine başladım. Bu yaprakları ve kabuğu neden yakılsın diye düşündüğüm zaman, kendi kafamda bir tasarı yaptım ve sabaha kadar düşünerek fındık kabuğunu ısıttım. Isıttıktan sonra demlemek aklıma geldi. Demledim ve çay rengi geldi. Bu sefer içtim ve çok güzel oldu. İçtikten sonra beni rahatlattı. Gelen konuklara ikram etmeye başladım. Çaydan konuklarım da tadıyorlar. Bundan sonra ki süreçte laboratuvar aşaması, bunun öğütülüp normal çay şeklinde getirilip neden demlik olarak içilmesin? İçilmemesi içinde bir sebep yok. Biz bunları atıyoruz. Atmamıza gerek yok. Doğadan gelenle yaşamamız lazım. Fındık kabuğunun çay olacağını düşündüğüm için bu çayı buldum."

Düzce'de fındık kabuğundan çay yaparak satıyor

Düzce'de fındık kabuğundan çay yaparak satıyor

Düzce'de fındık kabuğundan çay yaparak satıyor

Düzce'de fındık kabuğundan çay yaparak satıyor

Düzce'de fındık kabuğundan çay yaparak satıyor

Düzce'de fındık kabuğundan çay yaparak satıyor

Düzce'de fındık kabuğundan çay yaparak satıyor

Düzce'de fındık kabuğundan çay yaparak satıyor

Düzce'de fındık kabuğundan çay yaparak satıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sigaraya zam gelmedi açıklaması

Sigaraya zam gelmedi açıklaması

217
Bazı İngiliz turistlerin Türkiye'de tatili bedavaya getirme çabası

Bazı İngiliz turistlerin Türkiye'de tatili bedavaya getirme çabası

145
HDP'li Ahmet Türk'ün dudak uçuklatan harcamaları

HDP'li Ahmet Türk'ün dudak uçuklatan harcamaları

342
Hakkari'de 8 teröristin öldürüldüğü anların görüntüsü

Hakkari'de 8 teröristin öldürüldüğü anların görüntüsü

94
İzmir'de işinden olan işçi, Kılıçdaroğlu için Ankara'da

İzmir'de işinden olan işçi, Kılıçdaroğlu için Ankara'da

101
FEM Dershanelerinin FETÖ'cü genel müdürü tutuklandı

FEM Dershanelerinin FETÖ'cü genel müdürü tutuklandı

62
Luiz Gustavo'nun tercihi Fenerbahçe

Luiz Gustavo'nun tercihi Fenerbahçe

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir