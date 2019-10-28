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Düzce'de hamsinin fiyatı düştü

Av sezonunun açılmasıyla birlikte kilosu 15 ile 20 lira arasında satılan hamsi, bugün 5 liraya düştü.

DHA | 28.10.2019 - 16:02..
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1 Eylül'de av sezonunun açılmasıyla balık avı tüm hızıyla devam ediyor.

20 LİRADAN 5 LİRAYA DÜŞTÜ

Karadeniz’de denize açılan balıkçıların bol hamsi ile dönmesi fiyatlara da yansıdı. Düzce'de geçen haftalarda kilosu 15 ile 20 lira arasında satılan hamsinin kilosu tezgahta 5 liraya düştü.

VATANDAŞ MEMNUN

Düşen fiyatla birlikte vatandaşlar da soluğu balıkçı tezgahlarında aldı.

Düzce'de hamsinin fiyatı düştü

''HAMSİYE OLDUKÇA BÜYÜK TALEP VAR''

Şehir merkezinde balıkçılık yapan Engin Topaloğlu, ''hamsiyi 5 liradan sattıklarını belirterek, "Hamsi bol herkes yesin diye 5 lira yaptık. Vatandaşın yiyebileceği en ucuz balık 5 lira oldu. Hamsiye oldukça büyük talep var" dedi.

Düzce'de hamsinin fiyatı düştü

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