Düzce'de hamsinin fiyatı düştü

1 Eylül'de av sezonunun açılmasıyla balık avı tüm hızıyla devam ediyor.

20 LİRADAN 5 LİRAYA DÜŞTÜ

Karadeniz’de denize açılan balıkçıların bol hamsi ile dönmesi fiyatlara da yansıdı. Düzce'de geçen haftalarda kilosu 15 ile 20 lira arasında satılan hamsinin kilosu tezgahta 5 liraya düştü.

VATANDAŞ MEMNUN

Düşen fiyatla birlikte vatandaşlar da soluğu balıkçı tezgahlarında aldı.

''HAMSİYE OLDUKÇA BÜYÜK TALEP VAR''

Şehir merkezinde balıkçılık yapan Engin Topaloğlu, ''hamsiyi 5 liradan sattıklarını belirterek, "Hamsi bol herkes yesin diye 5 lira yaptık. Vatandaşın yiyebileceği en ucuz balık 5 lira oldu. Hamsiye oldukça büyük talep var" dedi.