65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının ardından evlerde kalan vatandaşlar için çeşitli aktiviteler yapılırken, Düzce’de bulunan huzurevlerinde de etkinlikler düzenleniyor.
Huzurevinde düzenlenen etkinlikte, huzurevi sakinleri adeta ikinci çocukluklarını yaşadı.
YAŞLILAR İÇİN BAHÇEDE OYUN OYNADILAR
Düzenlenen etkinlik kapsamında, polis, hemşire, doktor, aşçı ve güvenlik görevlileri bahçede koreografi şeklinde oyun oynarken, huzurevinde kalan vatandaşlar da oyuna eşlik etti.
Düzce'de, huzurevinde kalan vatandaşlara sürpriz VİDEO