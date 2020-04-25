Kalp rahatsızlığı ile dünyaya gelen ve oksijen makinesine bağlı şekilde yaşayan Erin Bates, koronavirüs hastalığını atlattı.

Saracchi dışında elinde orijinal bir sol bek bulunmayan Galatasaray'da yönetim, sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın peşine düştü.

7

Düzce'de, huzurevinde kalan vatandaşlara sürpriz

Huzurevinin bahçesinde bir araya gelen; polis, hemşire, doktor ve birçok çalışan daha, yaşlı vatandaşlar için oyun oynayarak eğlenceli anlara sebep oldu.