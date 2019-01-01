Düzce'de itfaiye yolda kalınca ev küle döndü

Yığılca ilçesi Hacıyeri köyünde dün gece saatlerinde, Muhammed Doğan’a ait evde yangın çıktı.
Alevleri fark eden köylüler, itfaiye ekipleri haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İTFAİYE YOLDA KALDI
Araçlar, köy yolundaki buzlanma nedeniyle yolda kaldı. İtfaiye araçları, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.
Köye ulaşan ekipler, alevlere müdahale etti. 6 kişilik Doğan ailesi ile köylüler, söndürme çalışmalarını endişeli gözlerle izledi.
YANAN EV KULLANILAMAZ HALDE
Ekipleri, yoğun çabası sonucu söndürülen yangında, ev kullanılmaz hale geldi.
Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.