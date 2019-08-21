taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7275
Euro
6.3575
Altın
1498.46
Borsa
96276.94
Gram Altın
276.418

Düzce'de kaçan kurbanlık koyun kuyudan çıktı

9 gün sonra çukurun içine düştüğü fark edilen koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İHA | 21.08.2019 - 10:34..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kurban Bayramı’nda Türkiye’nin birçok yerinde kurbanlıklar kaçmış, özel ekipler tarafından yakalanmıştı.

9 GÜN SONRA KUYUDAN ÇIKARILDI

Düzce’de Beyciler Mahallesi’nde kaçan kurbanlık ise bulunamamıştı. 9 gün önce kaçan kurbanlık bir koyun ise Beyciler Mahallesi’nde bir çukurun içinde bulundu. Çukurun hemen yanında boya yapan bir vatandaş tarafından kuyu içinde görülen koyunun kurtarılması için bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çağrıldı. Yapılan çalışmanın ardından koyun, kuyunun içerisinden çıkartıldı. Kurbandan kaçıp geldiği düşünülen koyunun sahibinin bulunması için ekipler çalışma başlattı.Düzce'de kaçan kurbanlık koyun kuyudan çıktı

"BÜYÜK İHTİMAL KORKTU DA KAÇTI"

Koyunu bularak İtfaiye ekiplerine haber veren Zeki Ermiş; “Koyunu ben yukarıda boya yaparken gördüm. Büyük ihtimal korktu da kaçtı. Ya da böyle gece karanlığında da düşmüş olabilir. Kurbandan kaçıp da düşmüş olabilir. Bulduk itfaiyeyi aradık. İtfaiye ekipleri gelerek kurtardılar. Onlardan Allah razı olsun”dedi.

Düzce'de kaçan kurbanlık koyun kuyudan çıktı VİDEO



Düzce'de kaçan kurbanlık koyun kuyudan çıktı

Düzce'de kaçan kurbanlık koyun kuyudan çıktı

Düzce'de kaçan kurbanlık koyun kuyudan çıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Soylu: Diyarbakır Belediye Başkanı'nın gizli dosyası var

Soylu: Diyarbakır Belediye Başkanı'nın gizli dosyası var

444
Slimani Monaco'ya imza attı

Slimani Monaco'ya imza attı

56
Ali Ağaoğlu otomobillerini satıyor

Ali Ağaoğlu otomobillerini satıyor

183
CHP: Suriye için PYD ve ÖSO hariç herkesle görüşeceğiz

CHP: Suriye için PYD ve ÖSO hariç herkesle görüşeceğiz

235
İsrail ile BAE'den istihbaratta dev iş birliği

İsrail ile BAE'den istihbaratta dev iş birliği

87
Memur-Sen: Toplu sözleşmede uzlaşma yok

Memur-Sen: Toplu sözleşmede uzlaşma yok

160
Yunanistan Türklere ait 65 okulu kapattı

Yunanistan Türklere ait 65 okulu kapattı

91
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir