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Düzce'de kamyon elektrik direğine çarptı

Düzce'de kontrolden çıkan kamyon, yüksek gerilim hattı direğine çarptı. Direğin kopmasıyla bölge elektriksiz kaldı.

İHA | 20.12.2019 - 22:21..
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Düzce'de D-100 karayolu Doğanlı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 KYY 66 plakalı kamyon, bölgede bulunan fabrikanın girişinde yol kenarına devrildi.

ELEKTRİK DİREĞİNİ KÖKÜNDEN KOPARTTI

Devrilirken çarptığı yol kenarında bulunan yüksek gerilim hattı direğini kökünden koparttı. Direk kamyonun kasasının desteği ile ayakta kalırken, devrilme ihtimaline karşı Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, SEDAŞ ve polis ekipleri devrilen kamyonun etrafında güvenlik önlemi aldı.

Düzce'de kamyon elektrik direğine çarptı

BÖLGE ELEKTRİKSİZ KALDI

Kaza nedeniyle bölgede bulunan ev ve iş yerleri elektriksiz kalırken D-100 Karayolu Doğanlı mevkiinde Ankara istikametine trafik tek şeritten verildi. Kaza sonrası olay yerinden kaçan kamyon sürücüsünü bulmak için güvenlik güçleri çalışma başlattı.

Düzce'de kamyon elektrik direğine çarptı

Düzce'de kamyon elektrik direğine çarptı

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