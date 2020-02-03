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Düzce'de kanlar içerisinde bir erkek cesedi bulundu

Düzce’de bir kişi evinin önündeki iş yerinde komşuları tarafından ölü olarak bulundu. Polis ekipleri inceleme sırasında güvenlik kamerası harddiskini adamın evinin önünden geçen derede buldu.

İHA | 03.02.2020 - 07:38..
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Düzce’nin Karahacımusa Mahallesi 1363. Sokak'ta, hurdacılık ve oto 2. el yedek parça işi yaptığı öğrenilen Mehmet Karahan(45), evinin önünde komşuları tarafından kanlar içerisinde bulundu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Mehmet Karahan’ı kanlar içerisinde gören komşuları durumu hemen 112 Sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede 45 yaşındaki Mehmet Karahan’ın hayatını kaybettiğini belirlediler.

Düzce'de kanlar içerisinde bir erkek cesedi bulundu

GÜVENLİK KAMERASININ HARDDİSKİ DEREDE BULUNDU

Polis ekipleri cinayet şüphesiyle çevrede inceleme yaparken Karahan'ın evinin ve iş yerinin önünden geçen dere içinde nesne fark ettiler. Güvenlik kameraları harddiski olduğundan şüphelendikleri kutuyu çıkartmak için Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istediler. Olay yerine gelen itfaiye Müdürlüğü ekipleri, vinç yardımıyla dereye inerken, dere içindeki kutuyu çıkarttı. Kutunun güvenlik kamerası harddiski olduğunu anlayan ekipler harddiski incelemek üzere emniyet müdürlüğüne götürdü.

Düzce'de kanlar içerisinde bir erkek cesedi bulundu

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Savcısının da incelediği Mehmet Karahan’a ait ceset adli tıp kurumuna götürülmek üzere cenaze aracına konuldu. Eşinin ölüm haberini alan Fatma Karahan fenalık geçirerek ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü. Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla polis ölümle ilgili soruşturma başlattı.

Düzce'de kanlar içerisinde bir erkek cesedi bulundu

Düzce'de kanlar içerisinde bir erkek cesedi bulundu

Düzce'de kanlar içerisinde bir erkek cesedi bulundu

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