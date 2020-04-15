Düzce'nin Karaca Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar koronavirüs nedeniyle yoğun mesai içinde çalışan polis ekiplerine sürpriz hazırladı.

Sokak sakini Engin Demir, polis ihbar hattına “Sokağımızda kadınlar kavga ediyor. Biz ayıramadık. Yardım edin” diyerek ihbarda bulundu.

İHBARA GİDEN EKİPLERE SÜRPRİZ

İhbar üzerine mahalleye gelen İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bağlı motosikletli yunus timleri ve resmi polis ekipleri sokağa girişte Türk bayrakları ile karşılaştılar.

Mahalle sakinlerinin alkışları ve Türk Bayraklarıyla karşılaşan ekipler kısa süreli şaşkınlık yaşarken mutluluklarını da motosikletlerindeki sirenleri çalarak gösterdiler.

Düzce'de kavga ihbarına giden polislere sürpriz ViDEO

"POLİSLERİN SALGINDA YAPTIKLARINDAN DUYGULANDIM"

Ev sahibi Hicran Sönmez, polisler için hazırladığı pastayı ekiplere verirken, salgın nedeniyle maskeli olan polisler ellerini sallayarak mumları söndürdüler.

Polislere süprizi hazırlayan Hicran Sönmez, polislerin salgın nedeniyle çalışmalarının kendisini duygulandığını belirterek; “İyi günde kötü günde sürekli bizlerle birlikte olan polislerimize teşekkür amaçlı hem günlerini kutlayalım hemde koronavirüs salgınında yaptıklarından duygulandım. Teşekkür amaçlı olarak sürpriz yapmak istedim ve oldu da polisimize teşekkür ederim.” dedi.

Sürprizin ardından sokaktan ayrılan polis ekipleri, motosikletlerindeki megafondan mahalle sakinlerine teşekkür ederek, sirenler eşliğinde sokaktan ayrıldılar.