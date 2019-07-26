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Düzce'de kaybolan 2 çocuk için arama çalışmaları sürüyor

Aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel afeti nedeniyle kaybolan 7 vatandaştan, 5'inin cansız bedenine ulaşılmıştı. Kaybolan diğer iki kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

İHA | 26.07.2019 - 12:35..
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Düzce’de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 2 çocuğu arama çalışmaları 9’uncu gününe girdi.

BAZI CANSIZ BEDENLERE ULAŞILDI

Kaybolan vatandaşları arama çalışmaları kapsamında, Esmahanım Köyü ile Uğurlu Köyü arasındaki bölgede Fatma Töngel (42), Cengiz Töngel (53), Sanem Kaplan (7), Nilgün Kaplan (43) ve Funda Kaplan’ın (10) cansız bedenleri bulundu.

Düzce'de kaybolan 2 çocuk için arama çalışmaları sürüyor

KAYBOLAN İKİ ÇOCUK İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Selde kaybolan çocuklardan Kağan Töngel ve Sinem Kaplan’ı arama çalışmaları 9’uncu gününde sabah saatlerinde başladı.

Düzce'de kaybolan 2 çocuk için arama çalışmaları sürüyor

GENİŞ ÇAPTA ARAMA

Bölgeye gelen çok sayıda AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarında, Esmahanım ve Uğurlu köylerinde civarlarında ekipler bölgelere ayrılarak geniş tarama yapıyor.

Yaklaşık 250 personel, 48 araç, 8 kurtarma botu, 13 arama kurtarma köpeği ve 3 helikopterle devam eden çalışmalarda, İstanbul Belediyesi itfaiyesine bağlı su altı kurtarma ve Yalova Deniz Polisi ekipleri Kıran Deresi ile Melen Çayı’nın birleşme noktasında arama çalışması yürütüyor.

Düzce'de kaybolan 2 çocuk için arama çalışmaları sürüyor

Düzce'de kaybolan 2 çocuk için arama çalışmaları sürüyor

Düzce'de kaybolan 2 çocuk için arama çalışmaları sürüyor

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