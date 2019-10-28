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Düzce'de kazada sürücü şoka girdi, çevrede yaralı arandı

TEM yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü şoka girdi

DHA | 28.10.2019 - 21:47..
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Akşam saatlerinde TEM yolu Gümüşova rampaları mevkiinde kaza meydana geldi.

Ankara istikametine giden Hakkı Tutak yönetimindeki 01 ABP 828 plakalı eşya yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

Kazayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Düzce ve Sakarya’dan itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Düzce'de kazada sürücü şoka girdi, çevrede yaralı arandı VİDEO

YARALI ARANDI

İtfaiye ekipleri sürücüyü kamyonetten çıkardı. Kazanın şokunu yaşayan sürücü, yanında iki kişi daha bulunduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine itfaiye ve polis ekipleri çevrede yaralı aramaya başladı.

Ormanlık alanda yapılan aramadan sonuç elde edilemedi. Daha sonra kamyonet çekici ile kaldırılarak altında yaralı arandı ancak kimse bulunamadı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan sürücü ile tekrar irtibata geçen polis, sürücünün yanında kimse olmadığını belirledi.

Kamyonette bulunan eşyalar etrafa saçılırken, kamyonet çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sürücü şoka girdi, çevrede yaralı arandı -1


Sürücü şoka girdi, çevrede yaralı arandı -2

Sürücü şoka girdi, çevrede yaralı arandı -3

Sürücü şoka girdi, çevrede yaralı arandı -4

Sürücü şoka girdi, çevrede yaralı arandı -5

Sürücü şoka girdi, çevrede yaralı arandı -6

Sürücü şoka girdi, çevrede yaralı arandı -7

Sürücü şoka girdi, çevrede yaralı arandı -8

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