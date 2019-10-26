Düzce'de kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı

Serhat Şahin yönetimindeki araç ile, gece saatlerinde Düzce D-100 yolu Kervan Kavşağı mevkisinde seyir halindeydi.

1'i BEBEK 4 KİŞİ YARALANDI

İstanbul yönüne giden Serhat Şahin yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada araçtaki Seher Şahin, Fatma Koç, Mahmut Koç ve 8 aylık Serhan Enes Şahin yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.