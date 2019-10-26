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Düzce'de kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı

Düzce'de hafif ticari aracın kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucunda 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

DHA | 26.10.2019 - 00:11..
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Serhat Şahin yönetimindeki araç ile, gece saatlerinde Düzce D-100 yolu Kervan Kavşağı mevkisinde seyir halindeydi.

Düzce'de kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı

1'i BEBEK 4 KİŞİ YARALANDI

İstanbul yönüne giden Serhat Şahin yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada araçtaki Seher Şahin, Fatma Koç, Mahmut Koç ve 8 aylık Serhan Enes Şahin yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Düzce'de kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı

Düzce'de kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı

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Düzce'de kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı

Düzce'de kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı

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