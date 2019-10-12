Düzce'de köpeklerden kaçmaya çalışan gence araba çarptı

Düzce-Akçakoca D-655 karayolu Beyciler kavşağı mevkiinde kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Düzce Üniversitesi öğrencisi Furkan Kuşçu (20) yolun karşısına geçmek için ışıkların yanmasını beklerken yol kenarında bulunan başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

Furkan Kuşçu köpeklerden kurtulamayacağını anlayınca karayoluna doğru koşmaya çalıştı. Bu sırada Düzce’den Akçakoca istikametine gitmekte olan S.B.’nin kullandığı 06 M 3318 plakalı otomobil, köpeklerden kaçmak için yola fırlayan Furkan Kuşçu’ya çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle Furkan Kuşçu yere savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine Acil Sağlık Ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yapmasının ardından Furkan Kuşçu ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.