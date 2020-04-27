taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.992
Euro
7.5845
Altın
1715.76
Borsa
100911.09
Gram Altın
385.962
Bitcoin
53844.99

Düzce'de koronayı yenen yaşlı kadın, eşine sürpriz yaptı

Koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak evine dönen eşini karşısında gören yaşlı adam, gözyaşlarını tutamadı.

DHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Düzce'de koronayı yenen yaşlı kadın, eşine sürpriz yaptı

Düzce'de oturan Ayşe Kandemir(62), üşüme ve titreme şikayeti ile hastaneye başvurdu.

Hastanede koronavirüs testi yapılan Kandemir, test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine tedavi altına alındı.

KORONAYI YENDİ, TABURCU EDİLDİ

Hastanede 17 gün koronavirüs tedavisi gören Kandemir, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Ayşe Kandemir, evine dönmeden önce eşine sürpriz yapmak istedi.

Düzce'de koronayı yenen yaşlı kadın, eşine sürpriz yaptı ViDEO

EŞİNİ GÖRÜNCE SEVİNÇTEN AĞLADI

Ambulansa binen eşinin eve döndüğünden habersiz olan Mustafa Kandemir, kan vermek için hastaneye götürüleceğini düşünerek, kapının önünde ambulansın açılmasını bekledi.

Eşini karşısında gören Mustafa Kandemir, sevinçten ağlamaya başladı.

Düzce'de koronayı yenen yaşlı kadın, eşine sürpriz yaptı

"ÖKSÜRÜRKEN ÖLECEĞİMİ SANDIM"

Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Ayşe Kandemir, “Hastalık çok kötü bir şey. Allah kimseye yaşatmasın. Hiç kimsenin yaşamasını istemiyorum. Öksürürken öleceğimi sandım. Nefes alamıyordum. Çok kötü bir şey. Yaşayanları da Allah kurtarsın. 17 gün hastanede kaldım. Hastalığım sağlık ekiplerimizin desteği ile günden güne düzelmeye başladı. Allah devletimizden, sağlık ekiplerinden razı olsun.” dedi.

Düzce'de koronayı yenen yaşlı kadın, eşine sürpriz yaptı

"AMBULANSIN KAPISI AÇILINCA DUYGULANDIK"

Ayşe Kandemir, eşine sürpriz yapmak istediklerini söyleyerek, “Hastanedeki son gecemde kızımı aradım. Eşim, ‘Sen geleceğin zaman sana yeniden evlenme teklif edeceğim. Seni çiçeklerle karşılayacağım’ diyordu. Ben de kızıma sürpriz yapalım, dedim. Kızım hastaneye geldi. Beni ambulansla gönderdiler. Ambulans geldiğinde oğlum eşime, ‘Senden kan alacaklar’ diye söylemiş. Ambulans kapıya gelince kan almaya gelecekler, diye kapıya geliyor. Ambulansın kapısı açılıp beni görünce hepimiz duygulandık. O an anlatılmaz.” dedi.

Düzce'de koronayı yenen yaşlı kadın, eşine sürpriz yaptı

"SABAHLARA KADAR GÖZYAŞI DÖKTÜM"

Mustafa Kandemir ise eşinin hastalık sürecinin kendisi için zor geçtiğini belirterek, “Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bütün emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bu o kadar kötü ki eşim, şuradan ambulansa biniyor, ben ne elinden ne kolundan tutabiliyorum. Bu kadar pis bir hastalık. Rabbim kimseye vermesin. Çok acı bir şey. Ben sabahlara kadar acı çektim, gözyaşı döktüm. Bana oğlum telefon ederek, 'Hastaneden gelecekler senden kan alacaklar. Annem taburcu olacak ama senden de kan almaları gerekiyor’ dedi. Tamam gelsinler, dedim. Ambulans geldi. Ambulansın kapısı açılınca karşıma çıkınca sanki bana dünyayı bağışladılar. Hiçbir şey istemiyorum ama onun bana gelmesi bana sürpriz yapması sanki her şeyi bana verdiler. 49 yıllık hayatımız var. Az bir zaman değil."

Düzce'de koronayı yenen yaşlı kadın, eşine sürpriz yaptı

İlginizi Çekebilir
Yurtta misafir edilen vatandaşlar yaşadıklarını anlattı
Almanya'dan Sivas'a getirilerek, yurtlarda gözlem altında tutulan Türk vatandaşları, yurt imkanları ve personelinden memnun olduklarını belirtti.
Gümüşhane'de 70 adet sikke ele geçirildi
Jandarma ekiplerince yakalanan kişiden 70 adet sikke ve altın arama detektörü ele geçirilirken, şahıs emniyete götürüldü.
CHP'den Ali Erbaş'a kınama geldi
CHP, LGBT gruplara sahip çıkan Ankara ve İzmir Barosu'nun yanında durdu.
Bursa'da yaşayan kadın evine giren saldırganı bıçakladı
Yalnız yaşayan bir kadının evine giren maskeli saldırgan, ev sahibi tarafından bıçaklanarak olay yerinden kaçtı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ali Erbaş hakkında suç duyurusu
Ali Erbaş hakkında suç duyurusu
2969
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
147
Nur Yerlitaş vefat etti
Nur Yerlitaş vefat etti
169
Samsun'da Ferrari sahibi bin liralık yardıma başvurdu
Samsun'da Ferrari sahibi bin liralık yardıma başvurdu
353
İstanbullular İstiklal Caddesi'ne akın etti
İstanbullular İstiklal Caddesi'ne akın etti
315
Şeyma Subaşı: Guido oruç tutuyor
Şeyma Subaşı: Guido oruç tutuyor
329
Güney Kore: Kim ölmedi, sağlığı yerinde
Güney Kore: Kim ölmedi, sağlığı yerinde
158
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir