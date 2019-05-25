Düzce'de köylü kadınlardan bilime destek

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) hazırlanan bölgesel kalkınma odaklı proje kapsamında, sağlık ve çevre alanında çalışmalar yapan Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezince (DÜBİT), kent genelindeki çiftçilere ulaşılarak tıbbi ve aromatik bitki dikimi eğitimi verildi.

TIBBİ BİTKİ YETİŞTİRİYORLAR

Toprak analizleri ve bitki seçimi sonrasında çalışmalara başlayan Hacıyakup köyündeki Leyla Kardüz, Müzeyyen Kolamaç, Asiye Horuz ve Emine Demircan, fındık bahçeleri haricinde bahçeleri olmadığı için komşularından arazi kiraladı. 4 dönümlük araziye ada çayı fidesi diken kadınlar, sergiledikleri girişimcilik örneğiyle takdir topluyor.

Köylü kadınlar, üniversite bünyesinde sürdürülen bilimsel çalışmalarda kullanılmak üzere imece usulüyle tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriyor.