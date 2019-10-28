Düzce kent merkezinde Kültür Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde, eski Kızılay ışıklı kavşağından Atatürk Devlet Hastanesi istikametine gitmekte olan Mehmet Ali S.’nin kullandığı ticari taksi, önündeki aracı sollamaya çıkınca yolun karşısına geçmeye çalışan Ermiş Ç.’nin kullandığı motorlu kuryeyle çarpıştı.

KURYE HAVAYA SAVRULDU

Çarpışmanın etkisiyle motorlu kurye havaya savrularak yere düştü. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri gelerek yaralı motorlu kuryeye ilk müdahalesini yaptı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Ardından yaralı Ermiş Ç. Ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Düzce'de kurye taksiyle çarpışarak havaya fırladı VİDEO

KAZA ANI KAMERADA

Diğer taraftan, kaza anı ise çevrede bulunan mağazanın güvenlik kamerası ile an ve an görüntülendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ticari taksinin sollamaya çıkarak motorlu kuryeye çarpma anı ve motorlu kuryenin havaya savrulması yer aldı.



