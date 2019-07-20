Düzce'de lüks aracı sele kapılan adamın feryadı

Düzce'de 17 Temmuz tarihinde başlayan ve etkili olan yağmur, bir anda sele dönüştü. Akçakoca, Gölyaka ve Cumayeri ilçeleri ile bağlı köylerde ise sel ve heyelan meydana geldi.

AKÇAKOCA'YA 84 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Yağışlar nedeniyle Akçakoca'ya 84,7, Cumayeri ilçesine 75, Çilimli ilçesine 72 kilogram ve Karduz Yaylası'na 161,7 kilogram yağış düştüğü tespit edildi.

Arabası sele kapılan adamın çaresiz anları VİDEO



LÜKS ARAÇ SEL SULARINDA SÜRÜKLENDİ

Yaşanan sel felaketinde lüks bir otomobil ise sel sularında sürüklendi. O anlar ise kameralar tarafından anbean kaydedildi.