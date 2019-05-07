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Düzce'de minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA | 07.05.2019 - 16:56..
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Ayhan Yalçın idaresindeki 81 AT 444 plakalı otomobil, Düzce-Yığılca bağlantı yolunun Hecinler mevkisinde, karşı yönden gelen Zafer İntepe yönetimindeki 81 AD 367 plakalı minibüsle çarpıştı.

İKİ ARAÇ DA TERS DÖNDÜ

Kazada her iki araç da savrularak ters döndü ve sürücüler içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden güçlükle çıkarılan sürücüler, ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 ÖLÜ 1 YARALI

Yaralılardan Ayhan Yalçın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Zafer İntepe'nin de sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Düzce'de minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Düzce'de minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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