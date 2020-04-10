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Düzce'de oğlunu ve kızını direksiyon başına geçirdi

Korona nedeniyle sokağa çıkması yasak olan küçük yaştaki oğlu ve kızını direksiyon başına geçiren baba, o anları sosyal medya hesabından canlı yayınladı.

DHA |
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Düzce'de oğlunu ve kızını direksiyon başına geçirdi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından, 20 yaş ve altı ayrıca 65 yaş ve üzeri kişilerin sokağa çıkması yasaklanırken, vatandaşlar evlerinde kalarak tedbirler alıyor.

Bazı kişilerin ise salgını umursamadan kural ihlali yaptığı görülüyor.

KÜÇÜK KIZI VE OĞLUNA KAMYONET KULLANDIRDI

Düzce'de yaşayan A.Y., küçük yaştaki oğlu ve kızını direksiyon başına geçirerek sürüş eğitimi verdi.

Korona nedeniyle küçük çocuklarının sokağa çıkmasının yasak olmasını umursamayan baba, mahalle yollarında çocuklarına kamyonet kullandırdı.

Düzce'de oğlunu ve kızını direksiyon başına geçirdi ViDEO

O ANLARI SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAYINLADI

A.Y., oğlu ve kızının kamyoneti kullandığı anları sosyal medya hesabından canlı yayınlarken, küçük kızın oturarak direksiyonu kullanması dikkat çekti.

Trafik yetkililerince, A.Y.’nin aracı bir sürücü kursundan aldığını, babanın ise kızı aracı kullandığı sırada gaz ve freni kontrol ettiğini belirttiği, A.Y.’nin daha önce araçta bulunan mekanizmayı değiştirmesi konusunda uyarıldığı belirlendi.

Yetkililer, A.Y.’nin yayınladığı görüntüleri incelemeye aldı.

Düzce'de oğlunu ve kızını direksiyon başına geçirdi

Düzce'de oğlunu ve kızını direksiyon başına geçirdi

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