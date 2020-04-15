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Düzce'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Düzce'de otomobilin çarptığı, ters yönden gelen motosikletteki 2 kişi yaşlamını yitirdi.

DHA |
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Düzce'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

D-655 yolu Tabakhane Köprüsü'nde, Zonguldak yönüne giden Vedat Ocak yönetimindeki 81 AAT 339 plakalı otomobil, iddiaya göre ters yönden gelen Feridun Uzun'un (41) kullandığı plakasız motosiklete çarptı.

Düzce'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

MOTOSİKLET PARÇALANDI, 2 KİŞİ ÖLDÜ

Çarpmanın şiddetiyle ikiye ayrılan motosikletin sürücüsü Uzun ile arkasında oturan Fahri Yılmaz (66) yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından iki kişinin cansız bedeni morga konuldu.

Düzce'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Kaza nedeniyle D-655 yolu Zonguldak yönü yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalırken, ulaşım yan yoldan sağlandı.

Düzce'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Düzce'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Düzce'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

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