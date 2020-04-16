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Düzce’de, Ramazan ayında davul çalınmayacak

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Düzce'de Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, bu yıl Ramazan ayında sahurda davul çalınmayacağı kararını aldı.

DHA |
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Düzce’de, Ramazan ayında davul çalınmayacak

 

Düzce'de Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında Ramazan ayı için koronavirüs  tedbirleri görüşüldü.

BU YIL DAVULCU YOK

Toplantıda koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde Ramazan ayı boyunca sahurda görevli davulcuların bu yıl görevlendirilmemesine karar verildi.

PİDELER 18:00'E KADAR HAZIRLANMIŞ OLACAK

Ayrıca fırınlarla ilgili olarak, kişisel teması azaltmak ve sosyal mesafeyi korumak amacıyla iftar saatine doğru fırın önlerinde yoğunluk olmaması için Ramazan ayı boyunca fırınların pidelerini saat 18.00'e kadar satışa hazır hale getirmesine ve bu saatten sonra pide üretimi yapmamalarına, fırın önlerinde sosyal mesafenin korunması için gerekli işaretlemelerin yapılmasına ve fırınların içerisine müşterilerin tek tek alınmasına karar verildi.

Düzce’de, Ramazan ayında davul çalınmayacak

 

 

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