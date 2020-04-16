Alanya'da hız yapan sürücü kazaya neden oldu

1 Düzce’de, Ramazan ayında davul çalınmayacak Koronavirüs tedbirleri kapsamında Düzce'de Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, bu yıl Ramazan ayında sahurda davul çalınmayacağı kararını aldı.

2 Erol Evgin kimdir Evlerin ışıkları bir bir yanarken, ne çok yol almış, ne çok şarkı söylemişken hala gençliğiyle göz dolduran, ölümsüz şarkıların sesi Erol Evgin’in hayat hikayesidir…

3 Hep tiyatroya sevdalı: Erol Günaydın 60 yıllık tiyatro hayatına sonsuz bir dünya sığdıran, hep daha çok oyunda olmak isteyen, kalbinin kuzeyinde hep sevgiyi taşıyan oyuncu, Erol Günaydın’ın hayat hikayesidir…

4 Dur ihtarına uymadılar, İzmir'e yürüyerek döndüler Aydın’ın Kuşadası ilçesine İzmir’in Bayındır ilçesinden otomobille gelen 2 kişi polisin dur ihtarına uymayarak ilçeye girdi. Polis aracı bağladı, ikili İzmir’e yürüyerek dönmek zorunda kaldı.

5 Erol Günaydın kimdir 60 yıllık tiyatro hayatına sonsuz bir dünya sığdıran, hep daha çok oyunda olmak isteyen, kalbinin kuzeyinde hep sevgiyi taşıyan oyuncu, Erol Günaydın’ın hayat hikayesidir…

6 Behçet Necatigil ve edebiyatımıza kazandırdıkları Behçet Necatigil, şiirlerinde ve verdiği birçok eserde özellikle hiçbir akımdan etkilenmemiş, bağımsız bir şair ve fikir adamı olmuştu…