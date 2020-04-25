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Düzce'de şehit çocukları da unutulmadı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında, Düzce'de çocuklara sürpriz ev ziyaretleri gerçekleştirildi.

İHA |
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Düzce'de şehit çocukları da unutulmadı

Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Halk Sağlığı Başkanı Uzm. Dr. Ökkeş Kepek, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Cengiz Tuncer ve polis ekiplerinden oluşan heyet, sosyal mesafe kurallarını göz önünde bulundurulduğu ziyaretlerde çocuklarla bir araya geldi.

Şehit çocukları da unutulmadı -1

ŞEHİT POLİSİN OĞLUNA ZİYARET

23 Nisan Çocuk Bayramı kapsamındaki ev ziyaretlerinde, Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde hain saldırı sonucu şehit olan polis memuru Sabri Altınbaş’ın 7 yaşındaki oğlu Bera Zeki Altınbaş, pandemi kapsamında görev yapan bazı sağlık personellerinin çocukları ve özel eğitim ve rehabilitasyon alan bir engelli çocuk da ziyaret edildi.

Şehit çocukları da unutulmadı -2

ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELDİLER, HEDİYEELER VERDİLER

Ziyarette ellerinde bayrakla çocukların kapısını çalan heyet, onlarla bir araya gelerek kendilerine çeşitli hediyeler verdi. Çocuklarla bir süre sohbet eden heyet, devletin her zaman yanlarında olduklarını belirterek çocukların bayramını kutladı.

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Düzce'de şehit çocukları da unutulmadı
Düzce'de şehit çocukları da unutulmadı
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