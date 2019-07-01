Düzce'de sigara paketinin içinden uyuşturucu çıktı

Yılda 3,5 kilogramlık çay tüketimiyle lider konumda olan Türkiye'de uzmanlar günde 5 bardak çaydan fazlasının zararlı olduğu konusunda uyarılarda bulundu.

Yeşil çay, siyah çaydan daha sağlıklı

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Aerzen kentinde Eurocopter tipi bir helikopterin düşmesi sonucu bir kişinin öldüğü bildirildi.

Valilik Twitter hesabından paylaşılan Atatürk fotoğrafı daha sonra silindi.

İstanbul Valiliği'nin Atatürk fotoğrafı olay oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, araç ve komandolarını Suriye sınırına gönderdi.

Sınıra zırhlı araç ve komando takviyesi

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Jimmy Durmaz Galatasaray'da

Galatasaray'ın yeni transferi Jimmy Durmaz, İstanbul'a geldi. 30 yaşındaki futbolcu, "Fatih Terim ile çalışmak benim için onur verici" dedi.