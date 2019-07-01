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Düzce'de sigara paketinin içinden uyuşturucu çıktı

Düzce'de düzenlenen operasyonda 14 sigara paketi içerisinde toplam daralı 404 gram gelen Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İHA | 01.07.2019 - 16:36..
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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada Düzce üzerinden uyuşturucu sevkiyatı yapan şüpheli 1 şahıs düzenlenen operasyonda yakalandı.

UYUŞTURUCU ÇIKTI

Şüpheli şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 14 sigara paketi içerisinde toplam daralı 404 gram gelen Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan sevk edildiği Adli Makamlarca Tutuklanarak Cezaevine gönderildi.

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