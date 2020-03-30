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Düzce'de sokağa çıkan 82 yaşındaki dede polisle tartıştı

Camiye gitmek için sokağa çıkan İbrahim Kurt isimli yaşlı adam, polisin evine git uyarısı üzerine önce polisle tartıştı ardından tutulan tutanağı imzalamamak için dua etmeye başladı.

İHA |
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Düzce'de sokağa çıkan 82 yaşındaki dede polisle tartıştı

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan 65 yaş ve üstü yaşlıların sokağa çıkma yasağı devam ederken, sokakta dolaşan yaşlılar, kendilerini ikaz eden polis ve görevlileri sıkıntıya sokuyor.

Düzce’de Merkez Büyük Cami önünde bekleyen 82 yaşındaki İbrahim Kurt’u gören polis ekipleri yaşlı adamı uyardılar.

TUTUNAK İMZALATMAK İSTEDİLER

Önce sözlü olarak uyarı yapan polisler ayrıca yaşlı adamı dışarıda ikaz ettiklerine dair birde tutanak imzalatmak istediler. Ancak 82 yaşındaki dede tutanağı imzalamaya yanaşmadı.

Yaşlı adam tutanağı imzalamamak için dua etmeye başladı ViDEO

"BEN NE YAPTIM, NEDEN İMZA ATACAĞIM"

Polis ekipleriyle tartışmaya başlayan İbrahim Kurt, “Ben ne yaptım. Neden imza atacağım. Benden başka kimse yok mu burada. Camiye namaz kılmaya geldim. Gideceğim şimdi." diyerek tepki gösterdi.

Düzce'de sokağa çıkan 82 yaşındaki dede polisle tartıştı

DUA ETMEYE BAŞLADI

Polisin yasağı anlatmasına rağmen ikna olmayan 82 yaşındaki yaşlı adam ellerini semaya açarak dua etmeye başladı. Ardından kıbleye doğru dönen yaşlı adam dua etmeye devam etti.

Düzce'de sokağa çıkan 82 yaşındaki dede polisle tartıştı

İKNA EDİLEREK EVİNE GÖNDERİLDİ

Duasını bitiren yaşlı adam polis ekipleriyle tartışmasını sürdürdü. Başka yolu olmadığını anlayan yaşlı adam, polisin tuttuğu tutanağı imzalayarak evine gitti.

Düzce'de sokağa çıkan 82 yaşındaki dede polisle tartıştı

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