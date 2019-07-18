taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6833
Euro
6.3953
Altın
1422.7
Borsa
99806.17
Gram Altın
260.116

Düzce'de su baskını ve heyelan: Mahsur kalanlar var

Cumayeri ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak ve heyelan nedeniyle mahsur kalanlara ulaşmak için ekipler çalışma başlattı.

AA | 18.07.2019 - 05:06..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Cumayeri ilçesinden geçen Melen Çayı, sağanağın etkisiyle taştı.

Dokuzdeğirmen köyü ile Yeşiltepe-Çelikdere-Harmankaya-Büyük Melen köyleri arasında bulunan yol üzerinde iki noktada meydana gelen heyelanın ardından, köylere ulaşımın sağlandığı yol kapandı.

Düzce'de su baskını ve heyelan: Mahsur kalanlar var

Yağışın sürdüğü bölgede, sel sularının evlerin birinci katına ulaşması nedeniyle çatılara çıkan vatandaşlar, ekiplerin gelmesini bekliyor.

Bölgeye, İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin iş makineleriyle yol açma çalışmaları sürüyor.

Düzce'de su baskını ve heyelan: Mahsur kalanlar var

5 KÖYE ULAŞIM KESİLDİ

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, bölgede heyelan nedeniyle yolun kapandığını belirterek, "Beş köye ulaşım kesildi. Çok sayıda iş makinesi yola çıkardık. Bölgede çalışma yapıyoruz. Çalışmaya aşırı yağış engel oluyor." dedi.

Düzce'de su baskını ve heyelan: Mahsur kalanlar var

Düzce'de su baskını ve heyelan: Mahsur kalanlar var

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emniyet Genel Müdürü değişti

Emniyet Genel Müdürü değişti

92
NATO raporunda nükleer silahların yerleri ifşa oldu

NATO raporunda nükleer silahların yerleri ifşa oldu

25
Türkiye'den ABD'ye: Bu hatadan geri dönün

Türkiye'den ABD'ye: Bu hatadan geri dönün

50
ABD ile Rusya arasında nükleer görüşmeler yeniden başladı

ABD ile Rusya arasında nükleer görüşmeler yeniden başladı

3
Daily Telegraph yazarı: Türkiye NATO'dan çıkarılsın

Daily Telegraph yazarı: Türkiye NATO'dan çıkarılsın

55
Meksikalı uyuşturucu karteli 'El Chapo'ya müebbet hapis

Meksikalı uyuşturucu karteli 'El Chapo'ya müebbet hapis

5
ABD'de çocuklar YouTuber, Çinliler astronot olmak istiyor

ABD'de çocuklar YouTuber, Çinliler astronot olmak istiyor

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir