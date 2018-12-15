Düzce’de su borusu patlayınca D-100 trafiğe kapandı

D-100 Karayolu Çoban altgeçit yanında patlayan su borusundan çıkan sular, altgeçidin duvarlarından D-100’e akmaya başlayınca karayolu sular altında kaldı. Borunun patladığı noktada ise kaldırım taşları çöktü ve patlamanın olduğu yerde çukur açıldı. Altgeçidin çökme ihtimaline karşın trafik ekipleri D-100 Karayolu’nun altgeçitte kalan İstanbul şeridini trafiğe kapatarak, araç trafiğini yan yollara verdi.

"SABAHA KADAR SU VERİLECEK"

Diğer taraftan su borusunun patladığı noktada inceleme yapan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, yetkililerden bilgi aldı. Belediye Başkanı Ay; borudaki patlağın yerinin tespiti için ekiplerin çalışmaya başladığını belirterek Düzce’nin kuzey bölgesine su verilemediğini ancak sabaha kadar su verilmesinin planlandığını dile getirdi.

"500'LÜK BORU PATLADI"

Dursun Ay; “Çoban Kavşağı’nda 500’lük borumuz patladı. Trafiği polisler durdurdular. Ekiplerimizde geliyor. Şehrin kuzey kesiminde sular kesildi ama sabaha kadar ekiplerimiz çalışacak sabaha kadar suları vermeyi planlıyoruz. Bizde burada işin başındayız. Korkulacak bir şey yok. Bütün ekipmanlara sahibiz ve borunun tamiratını hızlı bir şekilde yapacağız” dedi.

ÇÖKME RİSKİNE KARŞI D-100 KAPATILDI

D-100 karayolunun çökme ihtimaline karşı trafik ekiplerini yoldaki trafiği kestiğini belirten Dursun Ay; “Çökme ihtimaline karşı trafiği kapattık. Trafiği arka sokaklardan veriyoruz. Önlemlerimizi aldık” dedi.