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Düzce'de suç örgütü operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

Polis ekipleri tarafından, örgüt kurdukları belirlenen 9 kişi yakalandı.

AA | 11.03.2020 - 16:58..
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Düzce'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda "uyuşturucu madde ticareti", "silahla yaralama", "silahla yağma", "darp" ve "tehdit" suçlarını örgütlü olarak işledikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

9 GÖZALTI

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada 3 tabanca, 28 tabanca fişeği, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Düzce'de suç örgütü operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

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