Düzce'de suç örgütü operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

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Adıyamanlı öğrenciler koronaya karşı dezenfektan üretiyor

Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'öğrencileri, okullarında yaptıkları dezenfektan üretimini, koronairüsün Türkiye'de de tespit edilmesinin ardından iki katına çıkardı.