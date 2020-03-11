Düzce'de suç örgütü operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

Düzce'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda "uyuşturucu madde ticareti", "silahla yaralama", "silahla yağma", "darp" ve "tehdit" suçlarını örgütlü olarak işledikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
9 GÖZALTI
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada 3 tabanca, 28 tabanca fişeği, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.