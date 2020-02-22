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Düzce’de ticari taksi hız kurbanı oldu

Otomobilin çarptığı ticari taksi, yolda dönerek elektrik direğine çarptı.

İHA | 22.02.2020 - 09:44..
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Düzce’den Akçakoca istikametine gitmekte olan Mertcan Kaya idaresindeki 81 AAE 252 plakalı otomobil, Beyciler Kavşağı’na geldiğinde Beyciler Mahallesi’nden D-655 Karayolu'na çıkmaya çalışan Muhammet Türk idaresindeki 81 T 1130 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisi ile ticari araç refuje çıkarak elektrik direğine çarparak durabildi.

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ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTI

Kazada ticari araç sürücüsü Muhammet Türk, şoför mahallinde sıkıştı. Sıkışan sürücü, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin uzun süren çalışması sonucunda sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kazada ticari araç sürücüsü Muhammet Türk ile birlikte ticari araçta yolcu olarak bulunan Y.K. yaralandı.

Düzce’de ticari taksi hız kurbanı oldu

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Yaralılar, 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Uygulama ve araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Düzce’de ticari taksi hız kurbanı oldu

Polis ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Düzce’de ticari taksi hız kurbanı oldu

Düzce’de ticari taksi hız kurbanı oldu

Düzce’de ticari taksi hız kurbanı oldu

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