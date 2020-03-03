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Düzce’de trafik kazası: 3 yaralı

Düzce’de park halindeki araca çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

İHA | 03.03.2020 - 05:00..
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Düzce'de Burhaniye Mahallesi General Kazım Sokak’tan D-100 istikametine ilerlemekte olan Abdullah A. idaresindeki 81 AH 473 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan park halindeki otomobile çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisi ile araç içerisinde bulunan sürücü Abdullah A. ile yolcu olarak bulunan Can A. ve Muhammet A. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce’de trafik kazası: 3 yaralı

Düzce’de trafik kazası: 3 yaralı

Düzce’de trafik kazası: 3 yaralı

Düzce’de trafik kazası: 3 yaralı

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