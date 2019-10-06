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Düzce'de trafikte makas terörü

Makas atan sürücünün neden olduğu zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı,

AA | 06.10.2019 - 18:20..
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Yaşan bunca kazalara rağmen trafikte makas terörü devam ediyor...

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde Uğur S. idaresindeki otomobil, D-100 kara yolunun Karaçalı mevkisinde önünde seyreden Talat K. yönetimindeki hafif ticari araç ile Altan Y'nin kullandığı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi.

Düzce'de trafikte makas terörü

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan sürücü Talat K. ile araçlardaki 4 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü Uğur S, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Güvenlik kamerası kayıtlarında Uğur S'nin otomobiliyle "makas atarak" aralarından geçmeye çalıştığı iki araca çarptığı görülüyor.

Düzce'de makas atan sürücü zincirleme kazaya neden oldu VİDEO

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