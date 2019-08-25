taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.759
Euro
6.417
Altın
1527.06
Borsa
97149.04
Gram Altın
282.791

Düzce'de turizm yeniden canlanıyor

Sel felaketi ve yağışlı havaların ardından turizmde kayıp yaşayan Düzce'de 10 gün daha havanın güneşli olması bekleniyor.

AA | 25.08.2019 - 20:32..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Düzce'de turizm yeniden canlanıyor

Düzce'de 17-18 Temmuz'da yaşanan sel felaketinde büyük zarar yaşanan "Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan Akçakoca'da yağışlı havanın ardından turizmde hareketlilik yaşanıyor.

Üç mavi bayraklı plajı ve 38 kilometrelik sahili bulunan ilçede, yağışlı havanın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle ziyaretçi yoğunluğu gözlemleniyor.

Düzce'de turizm yeniden canlanıyor

Akçakoca Turizm Derneği Başkanı Oğuzhan Yemenici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağışlı havanın bölgeyi uzun süre terk etmemesi nedeniyle turizm alanında büyük bir düşüş yaşandığını söyledi.

Düzce'de turizm yeniden canlanıyor

Yemenici, hafta sonu güneşin yüzünü göstermesiyle turizm alanında gözle görülür hareketlilik yaşandığını aktararak, "Bölge ciddi bir sel felaketinin ardından turizm anlamında geriledi. Yapılan çalışmalar hemen etkisini gösterse de yağışlar devam etti ve deniz sezonunun tam ortasında ciddi bir kayıp yaşadık. Güneşli havanın yüzünü göstermesiyle hareketlilik yaşanıyor.

Düzce'de turizm yeniden canlanıyor


ÖNÜMÜZDEKİ 10 GÜN GÜZEL GÖRÜNÜYOR

Önümüzdeki 10 gün hava güzel görünüyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı tatili ile ciddi bir yoğunluk yaşayacağımızı tahmin ediyoruz. Bu yıl sezon hava şartları nedeniyle kötü gitti fakat geri kalan zaman diliminde bir nebze de olsun canlılık görülecek. Selde zarar gören işletmelerimiz kendilerini toparlamaya çalışıyor. Umarız böyle felaketleri bir kez daha yaşamayız." değerlendirmesinde bulundu.

Düzce'de turizm yeniden canlanıyor

Düzce'de turizm yeniden canlanıyor

Düzce'de turizm yeniden canlanıyor

Düzce'de turizm yeniden canlanıyor

Düzce'de turizm yeniden canlanıyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Osman Gökçek: Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV'de olmayacak

Osman Gökçek: Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV'de olmayacak

353
Türkiye’de bireysel silahlanma: 100 kişiden 12'si silahlı

Türkiye’de bireysel silahlanma: 100 kişiden 12'si silahlı

152
Irak'ın kuzeyinde çatışma: 3 şehit, 7 yaralı

Irak'ın kuzeyinde çatışma: 3 şehit, 7 yaralı

319
Katar, Gazze'de yoksul ailelere 10 milyon dolar dağıttı

Katar, Gazze'de yoksul ailelere 10 milyon dolar dağıttı

176
Ekrem İmamoğlu: Yaptığım tatil, tatil sayılmaz

Ekrem İmamoğlu: Yaptığım tatil, tatil sayılmaz

533
Donald Trump-Boris Johnson bir araya geldi

Donald Trump-Boris Johnson bir araya geldi

193
Diyarbakırlı anne, oğlunu terör örgütünden kurtardı

Diyarbakırlı anne, oğlunu terör örgütünden kurtardı

155
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir