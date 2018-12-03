taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2781
Euro
5.9883
Altın
1233.7
Borsa
95698.35
Gram Altın
209.18

Düzce'de uyuşturucuya yönelik operasyon düzenlendi

Düzce'de, uyuşturucu kullanımından sonra hayatını kaybeden şahıstan sonra Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü operasyon düzenledi.

DHA | 03.12.2018 - 16:17..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, uyuşturucu madde kullanan M.Y.'nin ölümünün ardından, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Kasım günü Kaynaşlı'da M.Y.'nin uyuşturucu kullanımına bağlı olarak hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Düzce şehir merkezinde ve Kaynaşlı'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen ve M.Y.'ye olay günü uyuşturucu madde satan, satılmasına aracılık eden, yardım bildirim görevini yerine getirmeyip ölüme sebebiyet verdikleri iddia edilen A.Ç., M.L., Z.Y., T.G., F.F., E.G. ve U.H. yakalanarak gözaltına alındı.

ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 50 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Yardım Bildirim Görevini Yerine Getirmemek' suçundan adliyeye sevk edilen 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Serra Yılmaz film için çarşafa girdi

Serra Yılmaz film için çarşafa girdi

256
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

538
Şenol Güneş'in soyunma odasında yaptığı konuşma

Şenol Güneş'in soyunma odasında yaptığı konuşma

25
Şehir içinde yer alan AVM’lerin trafiğe etkisi

Şehir içinde yer alan AVM’lerin trafiğe etkisi

154
Paris'te eylemciler yağmalara devam ediyor

Paris'te eylemciler yağmalara devam ediyor

98
Gazetecilerden Erdoğan'a: Fransa için endişeli misiniz

Gazetecilerden Erdoğan'a: Fransa için endişeli misiniz

36
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Sevim Dağdelen tepkisi

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Sevim Dağdelen tepkisi

92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir