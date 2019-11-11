Düzce'de yargılanan 15 FETÖ sanığına hapıs cezası

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, "mahrem imam" oldukları iddiasıyla haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan tutuklu, tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

2 KİŞİYE 10'AR YIL, 8 KİŞİYE 6 YIL

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, isnat edilen suçtan tutuklu sanıklar Fahri Halit Beşir ile Emrullah İşlekoğlu'na 10'ar yıl hapis cezası verdi.

Tutuksuz sanıklar Emre Kendir, Muavvez Doğan, Ali Ömer Deniz, Recep Karaca, Mehmet Ayhan, Burak Diker, Hasan Yıldırım Özmen ve İskender Koyun'u 6 yıl üçer ay hapse mahkum edildi.

5 KİŞİ ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANDI

Etkin pişmanlıktan faydalanan 5 sanık ise 1 yıl 6 ay 22 gün ila 3 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.