Düzce'de yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 7 yaralı

Anadolu otoyolu Düzce kesiminde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 1'i ağır, 7 kişi yaralandı.

TIRA ARKADAN ÇARPTI

Halil Aksoy idaresindeki yolcu otobüsü, Anadolu otoyolu Düzce kesimi Ankara istikameti, Gümüşova mevkisinde önünde seyreden Hasan Aytar yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisi ile sürücü Halil Aksoy ve muavin, bulundukları yerde sıkıştı. Sürücü ve muavin, olay yerine gelen Düzce İtfaiyesi Kaza kırım ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

YOL TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYOR

Yaralan sürücü, muavin ve henüz isimleri belirlenemeyen 1'i çocuk 5 kişi, olay yerinde hazır bulunan ambulanslara alınarak Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kısa süreliğine kapanan yol, polis ekiplerinin çalışması neticesinde tek şeritten sağlanmaya başlandı.