Düzce'de zincirleme kaza: 8 yaralı

Düzce'de TEM Otoyolu Kaynaşlı 1. Viyadük üzerinde kaza meydana geldi.
Ankara istikametine giden Halil Akbaş idaresindeki otomobil yoğun trafik nedeniyle yavaşlayan Filiz Okuş idaresindeki otomobile çarptı.
Arkadan gelen Salih Kayaarslan idaresindeki otomobil, Hüsamettin Can idaresindeki minibüs ve Gökhan Şimşek idaresindeki otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.
8 KİŞİ YARALANDI
Zincirleme kazada araçlarda bulunan Raziye Cumhuriyet, Ahmet Hilmi Can, Asude Zülal Can, Alihan Can, Salih Kayaarslan, Meltem Akbaş (35), Cemre Akbaş (8) ve Uygar Akbaş (5) yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce’de bulunan hastanelere kaldırılan 8 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.