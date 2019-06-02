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Düzce'de zincirleme kaza: 8 yaralı

TEM Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

DHA | 02.06.2019 - 21:06..
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Düzce'de TEM Otoyolu Kaynaşlı 1. Viyadük üzerinde kaza meydana geldi.

Ankara istikametine giden Halil Akbaş idaresindeki  otomobil yoğun trafik nedeniyle yavaşlayan Filiz Okuş idaresindeki  otomobile çarptı.

Arkadan gelen Salih Kayaarslan idaresindeki otomobil, Hüsamettin Can idaresindeki  minibüs ve Gökhan Şimşek idaresindeki otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.

8 KİŞİ YARALANDI

Zincirleme kazada araçlarda bulunan Raziye Cumhuriyet, Ahmet Hilmi Can, Asude Zülal Can, Alihan Can, Salih Kayaarslan, Meltem Akbaş (35), Cemre Akbaş (8) ve Uygar Akbaş (5) yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce’de bulunan hastanelere kaldırılan 8 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce'de zincirleme kaza: 8 yaralı

Düzce'de zincirleme kaza: 8 yaralı

Düzce'de zincirleme kaza: 8 yaralı

Düzce'de zincirleme kaza: 8 yaralı

Düzce'de zincirleme kaza: 8 yaralı

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