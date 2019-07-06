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Düzce’de zincirleme kaza

TEM Otoyolu Düzce geçişinde 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

İHA | 06.07.2019 - 19:05..
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Düzce'de TEM yolunda, otobüs, tanker ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada, çok sayıda kişi yaralandı. Düzce- Sakarya sınırında meydana gelen kazayı görenlerin ihbarıyla iki ilçeden çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi bölgeye yönlendirildi. Diğer sürücüler yaralıların yardımına koştu.

Düzce’de zincirleme kaza

7 KİŞİ YARALANDI

Kaza, Düzce’nin Gümüşova ilçesi TEM Otoyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan bir tır yolun karşı şeridine geçti. Karşı yönden gelen 1 otomobil, 1 tır ve 1 yolcu otobüsü yolun karşı şeridine geçen tıra çarptı. Çarpmanın etkisi ile tanker ile yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı.

Düzce’de zincirleme kaza

TRAFİĞE KONTROLLÜ OLARAK AÇILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok ayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelilerinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tırın yolun karşı şeridine geçmesi sonrası kopan demir bariyerin trafiğe kapattığı yol ise ekipler tarafından yapılan çalışma ile kaldırılmasının ardından kontrollü olarak açıldı.

Düzce’de zincirleme kaza

Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu yolda araçların kontrollü olarak geçişi sağlanıyor. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Düzce’de zincirleme kaza

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