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Düzce'deki felaket bölgesinde 66 bina boşaltılacak

Sel bölgesinden etkilenen 474 binadan, 66'sı heyelan riski altında.

AA | 23.07.2019 - 15:24..
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Düzce'de etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti.

Bu selde saatte 160 kilogram yağış düştü.  7 vatandaşımızdan beşinin, cansız bedenlerine ulaşıldı. İkisi için arama faaliyetleri devam ettiriliyor.

Düzce'deki felaket bölgesinde 66 bina boşaltılacak

474 BİNA SELDEN ETKİLENDİ

Bu noktada iklim değişikliğiyle ilgili mücadeleye başlanacak. 319 az hasarlı bina, 45 ağır hasarlı bina, 85 yıkık, 26 da istinat duvarı olmak üzere 474 bina bu selden etkilenmiş durumda.

Düzce'deki felaket bölgesinde 66 bina boşaltılacak

66 BİNA RİSKLİ

66 bina ise heyelan riski altında. Heyelan riski altında bulunan binalardan, vatandaşlar tek tek taşınacak.

Düzce'deki felaket bölgesinde 66 bina boşaltılacak

Düzce'deki felaket bölgesinde 66 bina boşaltılacak

Düzce'deki felaket bölgesinde 66 bina boşaltılacak

Düzce'deki felaket bölgesinde 66 bina boşaltılacak

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