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Düzce'deki sel anında onlarca kişiyi kepçe kurtardı

Yaşanan sel felaketinde kaymakamlığa ait kepçenin yardıma gelmesi 50-60 kişinin ölümünü önledi.

İHA | 22.07.2019 - 10:41..
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Düzce’nin Akçakoca ilçesinde selin yaraları sarılıyor.

Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde kaybolan 5 vatandaşın arama çalışmaları devam ederken, ekipler de bölgede onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Uğurlu köyünde yaşayan Oğuzhan Tandoğan isimli vatandaş da onlarca insanın mahsur kaldığı, selin yerle bir ettiği köyde yaşadıklarını anlattı.

“O KEPÇE OLMASAYDI EN AZ 50-60 KAYIP VERMİŞTİK”

Esmahanım köyünde yaşayan insanlara ulaşamadıklarını ve daha sonra Uğurlu köyündeki vatandaşları kurtardıklarını ifade eden Oğuzhan Tandoğan, “Biz gece Esmahanım köyüne ulaşmaya çalıştık. Heyelan olduğu için gidemedik. Bizim dönüm noktamız orası oldu. Biz oraya geçebilseydik orada mahsur kalacaktık. Buraya müdahale edemeyecektik. Bizim Uğurlu köyünde kayıp vermememiz, komutanlarımızla burada olmamız sayesinde oldu. Kaymakamlığın kepçesi vardı. Onun burada olması bizim için büyük avantaj oldu. O kepçe olmasaydı en az 50-60 kayıp vermiştik. Çünkü köyün bir tarafındaki evler mahsurdu. İlk sel geldiğinde insanlar bir şey olmayacak sandı. İkinci sel yağmur yağmadan, gürültüyle geldiği için kimse anlayamadı. Zaten 4 kademe su geldi. İlk geldiğinde evleri aldı, sonra bizi sardı, 3. kademede ise hayatı felç etti. Biz de kepçe yardımıyla kurtulduk.” dedi.

Düzce'deki sel anında onlarca kişiyi kepçe kurtardı ViDEO

Düzce'deki sel anında onlarca kişiyi kepçe kurtardı

“İNSANLARI EVİNDEN, ARABASINDAN ZOR ALDIK”

Olay anında vatandaşların büyük panik yaşadığını ifade eden Tandoğan, “Akçakoca Jandarma Komutanımızın kurtulmamızda çok büyük etkisi var. Burada ahırda mahsur kalan bir amcamız, bir teyzemiz vardı. Onları alamadık. Komutanımız canını ortaya koydu adeta. Kepçeci ile birlikte giderek onları aldılar. Binbaşının ve kepçecinin olması bizim ölü vermememizi sağladı. Çoğu insanlar da bilmiyordu. İnsanlar olayı bilip dışarıda olsaydı, ölü sayısı artmazdı. Çünkü insanlar bilmiyordu, panik yaptılar. İnsanlar evlerini, arabalarını bırakmıyordu. Zorla aldık. İnsanlar şaşırdı, çünkü hayatlarında böyle bir şey görmemişlerdi.” diye konuştu.

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