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Düzce'deki sel felaketi havadan görüntülendi

Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde yol yapım ve temizlik çalışmalarıyla birlikte, selde kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor.

AA | 20.07.2019 - 18:08..
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Düzce'de etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Köyün içinden geçen derenin taşması sonucu sele kapılan otomobil ve traktörler, evlerin bahçelerinde çamura saplandı, köy yolları ve bazı evlerin bahçeleri büyük ağaç parçaları ve çamurlarla kaplandı.

EKİPLER ÇALIŞMALARI HIZLANDIRDI

AFAD, UMKE, İHH, Jandarma, İl Özel İdaresi, Türk Kızılayı, 112 Acil Servis ekipleri köydeki yaraları sarmaya çalışırken, Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri de dere yatağındaki büyük ağaç yığınlarını kaldırıyor.

Düzce'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor

KAYIP 6 KİŞİ ARANIYOR

Öte yandan köyün içinden geçen dere kenarında Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi, İHH Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR) ile diğer ekipler, Esmahanım köyünde kaybolan 4'ü çocuk 6 kişi için arama çalışmasını sürdürüyor.

Düzce'deki sel felaketi havadan görüntülendi

Düzce'deki sel felaketi havadan görüntülendi

Düzce'deki sel felaketi havadan görüntülendi

Düzce'deki sel felaketi havadan görüntülendi

Düzce'deki sel felaketi havadan görüntülendi

Düzce'deki sel felaketi havadan görüntülendi

Düzce'deki sel felaketi havadan görüntülendi

Düzce'deki sel felaketi havadan görüntülendi

Düzce'deki sel felaketi havadan görüntülendi

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