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Düzce'deki sel felaketinde 2 cesede ulaşıldı

Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde bir kadın ve bir çocuk cesedi bulundu.

AA | 23.07.2019 - 11:06..
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Düzce'de geçen hafta çarşamba akşamı ve perşembe gecesi etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.

Düzce'deki sel felaketinde 2 cesede ulaşıldı

3 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILMIŞTI

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 19 Temmuz'da Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında kayıp olarak aranan Fatma Töngel'in, 21 Temmuz'da Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede Cengiz Töngel'in, dün de Uğurlu köyünde ikizlerden 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın cesedi bulunmuştu.

Düzce'deki sel felaketinde 2 cesede ulaşıldı

ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Su baskını ve toprak kayması yaşanan Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünde bir kadın ve bir çocuk cesedi bulundu. Böylelikle sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükselmiş oldu.

Düzce'deki sel felaketinde 2 cesede ulaşıldı

Bölgede kayıp 2 kişinin bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

Düzce'deki sel felaketinde 2 cesede ulaşıldı

SEL FELAKETİNİN BİLANÇOSU

Öte yandan Düzce Valiliği, Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde meydana gelen sel felaketinde yapılan çalışmalar ve hasarın boyutu hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada kapalı köy yolunun kalmadığı belirtilirken, kapalı olan 5 mahallede yol açma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Bölgede ayrıca 22 köy ve 3 plajda ilaçlama çalışması yapıldı. Elektrik ve suyun kesildiği bölgede 23 araç, 56 personelle elektrik alt yapısı hizmeti sağlanmaya çalışılırken, 5 jeneratörle selden zarar gören yerlere elektrik sağlanıyor.

Düzce'deki sel felaketinde 2 cesede ulaşıldı

722 KİŞİYE PSİKOSOSYAL DESTEK

Bölgede ayrıca Kızılay tarafından yemek dağıtımı hizmeti de veriliyor. Sel felaketinin ardından geçen 6 günde Kızılay tarafından 7 bin 650 kap sıcak yemek, 6 bin 120 adet ekmek, 3 bin 96 adet ikramlık, 6 bin adet gıda malzemesi, 78 adet hijyen seti, 75 adet battaniye, 134 adet giyim malzemesi sağlandı. Ayrıca bölgeye bidon ve pet şişelerle 6 gündür içme suyu hizmeti sağlanıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı ekipler tarafından sel felaketinden zarar gören 722 kişiye psikososyal destek verildi.

Düzce'deki sel felaketinde 2 cesede ulaşıldı

100 BİNA YIKILDI

Valilikten yapılan açıklamada selde meydana gelen hasarın boyutu da aktarıldı. Selde, Akçakoca ve Cumayeri ilçesinde toplam 300 bina az hasar görürken, 75 bina ağır hasar gördü. 100 binanın ise yıkıldığı belirtildi. Ayrıca ahır, samanlık ve tarlalarla ilgili de 402 hasar kaydı yapıldı.

Düzce'deki sel felaketinde 2 cesede ulaşıldı

1687 ÇİFTÇİ ZARAR GÖRDÜ

Sel felaketinde zarar gören çiftçi sayısının 1687 olduğu aktarıldı. Zarar gören fındıklık alanı 5 bin 562 dekar olarak hesaplanırken, 14 ahırın zarar gördüğü ve 72 adet büyükbaş, 177 adet de küçükbaş hayvanın telef olduğu belirtildi. Bölgede de ayrıca 621 dekar mısır tarlası, 443 adet arılı kovan, 200 adet arısız kovan, 2 adet kümes, 2 adet traktör, 25 adet balıkçı teknesi, 2 alabalık tesisi zarar gördü. 160 bin 500 adet tavuk da telef oldu.

Düzce'deki sel felaketinde 2 cesede ulaşıldı

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