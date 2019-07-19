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Düzce'deki sel ve toprak kayması

Düzce'yi vuran sağanak ve heyelan felaketinde şu ana kadar 219 kişi kurtarılırken, 7 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

AA | 19.07.2019 - 12:23..
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Düzce'deki sel ve toprak kayması

Valilikten yapılan açıklamada, iki gün önce başlayan yağışlar yüzünden Akçakoca, Gölyaka ve Cumayeri ilçeleriyle bağlı köylerde sel, su baskını ve heyelanlar meydana geldiği anımsatıldı.

Açıklamada ayrıca, Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 5 helikopterle Sakarya ve Zonguldak AFAD ile jandarma arama kurtarma personelinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Düzce'deki sel ve toprak kayması

219 KİŞİ KURTARILDI

Hasar tespit çalışmalarına başlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalar çerçevesinde akşam saatlerinde Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünden 7 kişinin kayıp olduğu anlaşılmış olup, arama çalışmalarına devam edilmektedir. Yaşanan afet nedeniyle acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla Başkanlığımızca 500 bin lira acil yardım ödeneği gönderilmiştir.  Cumayeri ve Akçakoca ilçelerine bağlı köylerden toplam 219 vatandaşımız, mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılarak güvenli alanlara sevk edilmiştir.

Sel ve su baskınlarından etkilenen 135 vatandaşımız için barınma yerleri (öğrenci yurdu içerisinde) tahsis edilmiş, 50 vatandaşımız yakınlarının yanına yerleştirilmiştir."

Selin vurduğu Esmahanım köyü havadan görüntülendi

Düzce'deki sel ve toprak kayması

KAYIP 7 KİŞİ ARANIYOR

Açıklamada, "Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünden 7 kişinin (4 çocuk, 2 kadın ve bir erkek) kayıp olduğu anlaşılmış olup, arama çalışmalarına devam edilmektedir. Çalışmalara destek vermek amacıyla Sakarya AFAD'dan 12 personel ve 3 köpek, Bursa AFAD'dan 11 personel ve bir köpek ile Bursa Emniyet Müdürlüğüne ait toplam 3 helikopter ve bir uçak ile havadan ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca kıyı ve denizden arama çalışmaları desteklenecektir." ifadelerine yer verildi.

Türk Kızılayı tarafından bin 500 kişilik gıda malzemesi dağıtıldığı bildirilen açıklamada; Akçakoca ilçesine 84.7 kilogram, Cumayeri ilçesine 75 kilogram, Çilimli ilçesine 72 kilogram ve Kardüz Yaylası'na 161.7 kilogram yağış düştüğünün tespit edildiği belirtildi.

Ayrıca sahada 205 personel, 30 araç, 8x8 araç ve 6 köpekle faaliyetlerin sürdürüldüğü kaydedildi.

Düzce'deki sel ve toprak kayması

"YILLIK YAĞAN YAĞMURUN 4'TE 1'İ YAĞDI"

Öte yandan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, yaptığı açıklamada, Esmahanım Deresi'nin yatağının değiştiğini bildirdi.

Bakan Yardımcısı Metin, "Yolu kapanan 24 köyden 12 tanesi açıldı. Bir metrekareye düşen yağmur miktarı 161 kilogram. Iğdır ve Karaman illerimize yılda 250 kilogram düştüğünü hesap edecek olursak neredeyse bu illerimize düşen yıllık miktar kadar 12 saatte bu bölgeye yağış düşmüş durumda.

Aynı zamanda Düzce'ye yıllık yağan yağmur miktarının 4'te 1'i oranında yağmur, 12 saatte bu bölgeye düşmüş durumda." dedi.

Düzce'deki sel ve toprak kayması

Düzce'deki sel ve toprak kayması

Düzce'deki sel ve toprak kayması

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