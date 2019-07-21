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Düzce'deki selde yüz binlerce hayvan can verdi

Meydana gelen sel ve heyelan felaketinde başta yüz binlerce tavuk olmak üzere birçok hayvan telef oldu.

İHA | 21.07.2019 - 15:58..
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Düzce'deki selde yüz binlerce hayvan can verdi

Düzce’de 2 kişinin cesedinin bulunduğu, kayıp 5 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra selden etkilenen bölgelerde yaşayan vatandaşların yaraları sarılıyor.

Selden etkilenen ve afet bölgesi ilan edilen Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu ve Esmahanım köylerinde Kızılay, AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ekipleri selin etkilerini ortadan kaldırmak için aralıksız çalışıyor.

Düzce'deki selde yüz binlerce hayvan can verdi

Düzce'deki selde yüz binlerce hayvan can verdi ViDEO

160 BİN TAVUK

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 20 Temmuz Cumartesi gününden itibaren Esmahanım, Dilaver ve Uğurlu köyleri başta olmak üzere 24 köyde ilaçlama çalışmaları yapılmaya başlanılıp, hayvan zayiat tespiti ve gömülmesi çalışmalarına da başlanıldı.

Düzce'deki selde yüz binlerce hayvan can verdi

Tespitlere göre 160 bin 500 tavuk, 59 adet büyükbaş ve 160 küçükbaş hayvan telef oldu. İlaçlama çalışmalarına 2 çamur vidanjör ve 2 ilaçlama aracı ile Uğurlu köyünde devam ediliyor.

TELEF OLAN HAYVANLAR KALDIRILIYOR

Etrafa koku veren sel suları ve balçık altında telef olan tavuk vb. küçükbaş hayvanların tespiti ve kaldırılmasına yönelik çalışmalar da sürüyor.

Düzce'deki selde yüz binlerce hayvan can verdi

Düzce'deki selde yüz binlerce hayvan can verdi

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