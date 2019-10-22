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Düzce'deki zincirleme trafik kazasında 1 ölü 4 yaralı

Düzce D-100 Karayolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı 1 kişi hayatını kaybetti.

DHA | 22.10.2019 - 03:05..
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Gece saatlerinde, D-100 Karayolu Hal kavşağı İstanbul istikametine giden Serkan Piroğlu yönetimindeki otomobil, aynı istikamete giden Oktay Pala yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

Düzce'deki zincirleme trafik kazasında 1 ölü 4 yaralı

KARŞI ŞERİDE DEVRİLDİ

Savrulan kamyon orta refüje çıkarak elektrik direğine çarptıktan sonra karşı şeride devrildi. Karşı yönden gelen Uğur Naroğlu yönetimindeki otomobil ise devrilen kamyona çarptı. Zincirleme kazada otomobil sürücüsü Serkan Piroğlu ile aynı araçta bulunan Erdal Baş ve otomobil sürücüsü Uğur Naroğlu yaralandı. Kamyon sürücüsü Oktay Pala ile Tuncay Dönmez ise devrilen kamyonda sıkıştı.

Düzce'deki zincirleme trafik kazasında 1 ölü 4 yaralı

1 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine gelen itfaiye ekibinin yaptığı çalışma ile 2 kişi, sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Oktay Pala olay yerinde hayatını kaybederken, Tuncay Dönmez ise yaralandı. Yaralanan 4 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce'deki zincirleme trafik kazasında 1 ölü 4 yaralı

Düzce'deki zincirleme trafik kazasında 1 ölü 4 yaralı

Düzce'deki zincirleme trafik kazasında 1 ölü 4 yaralı

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