Düzce'nin doğal güzelliği turist çekiyor

Düzce'deki yaylalar, sonbaharda oluşan renk cümbüşüyle hayranlık uyandırıyor.
Sonbahar renklerini en güzel şekilde izlemek isteyenler, yaylalara gelerek doğanın tadını çıkarıyor.
Düzce yaylaları sonbahar manzarasıyla büyülüyor VİDEO
KAMPÇILAR MANZARANI TADINI ÇIKARIYOR
Düzce'ye yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan 1400 rakımlı Pürenli ve Balıklı yaylaları, sonbaharda da misafirlerine seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.
Bölgeye kamp yapmaya gelen doğaseverler, Pürenli Yaylası'ndaki göletin çevresine çadırlarını kurarak manzaranın tadını çıkarıyor.
Bölgede kamp yapanlardan Mustafa Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sonbaharın renklerini yakından görmek için Pürenli Yaylası'nı tercih ettiklerini belirtti.