Düzce'nin doğal güzelliği turist çekiyor

1400 rakımlı Pürenli ve Balıklı yaylaları, sonbaharda oluşan renk cümbüşüyle ayrı bir güzelliğe büründü.

2

Mersin'de hastane inşaatında çökme oldu

Yapımı bir süredir devam eden Mersin'deki bir hastane inşaatı çöktü.