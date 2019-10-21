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Düzce'nin doğal güzelliği turist çekiyor

1400 rakımlı Pürenli ve Balıklı yaylaları, sonbaharda oluşan renk cümbüşüyle ayrı bir güzelliğe büründü.

AA | 21.10.2019 - 21:01..
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Düzce'deki yaylalar, sonbaharda oluşan renk cümbüşüyle hayranlık uyandırıyor.

Sonbahar renklerini en güzel şekilde izlemek isteyenler, yaylalara gelerek doğanın tadını çıkarıyor.

Düzce'nin doğal güzelliği turist çekiyor

Düzce yaylaları sonbahar manzarasıyla büyülüyor VİDEO

KAMPÇILAR MANZARANI TADINI ÇIKARIYOR

Düzce'ye yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan 1400 rakımlı Pürenli ve Balıklı yaylaları, sonbaharda da misafirlerine seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor.
Bölgeye kamp yapmaya gelen doğaseverler, Pürenli Yaylası'ndaki göletin çevresine çadırlarını kurarak manzaranın tadını çıkarıyor.

Düzce'nin doğal güzelliği turist çekiyor

Bölgede kamp yapanlardan Mustafa Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sonbaharın renklerini yakından görmek için Pürenli Yaylası'nı tercih ettiklerini belirtti.

Düzce'nin doğal güzelliği turist çekiyor

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