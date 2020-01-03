Düziçi Belediyesi'nden yeni uygulama; ayakbastı parası

Osmaniye'de Düziçi Belediyesi'nin meclis toplantısında, ilçeye giriş çıkış yapan araçlardan işgaliye parası adı altında para toplanmasına karar verildi.

AYAKBASTI PARASI

Alınan meclis kararına göre ilçeye giren tırlardan 25 TL , kamyondan 20 TL, 50 NC Transit türü araçlardan 15 TL, Doblo türü araçlardan (hafif ticari araç) 10 TL, taksi türü araçlardan ise 5 TL toplanmasına karar verildi.

Alınan karar gereği şehir merkezi girişine zabıta kontrol noktası oluşturuldu.

Meclis kararında alınan karara yönelik ilçeye giriş yapan araçlardan araç türüne göre makbuz karşılığında işgaliye parası toplanmaya başlandı.

''YAKIŞMAYAN BİR UYGULAMA OLMUŞ''

Şoförlerden ise bu uygulamaya tepki geldi. Bir ilaç firması temsilcisi olduğunu belirten sürücü, ilçeye girişte 15 TL para ödediğini belirterek “Yakışmayan bir uygulama olmuş. Ben yıllardır Düziçi’ne gelip giderim. İlk defa böyle bir uygulama ile karşılaştım. İlaç dağıtımı yapıyorum. Düziçi’ne hizmet ediyoruz ama böyle bir olay ile karşılaşıyoruz. Yakışmıyor umarım bu yanlıştan dönerler.” şeklinde konuştu.

Bir esnaf ise “Belediyenin yaptığı bu uygulamayı yanlış buluyorum. Biz küçük esnafız. Zaten yakıt paramız zor çıkıyor. Bu uygulamanın kaldırılmasını istiyoruz.” dedi.

Düziçi Belediyesi ilçeye giren araçlardan ayak bastı parası alıyor