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Trabzon Haçka Yaylası'nda kaçak yapı gerginliği

Bina ve yayla sakinleri tarafından yıkımlarına tepki gösterilen kaçak 5 villadan biri yıkıldı.

İHA | 13.11.2019 - 09:25..
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Trabzon Haçka Yaylası'nda kaçak yapı gerginliği

Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçka Yaylası'na jandarma eşliğinde çıkan yıkım ekipleri, yaylaya çıktıklarında durumu haber alan ve yaylaya gelen vatandaşların tepkisi ile karşılaştı.

YAYLA SAKİNLERİ İLE EKİPLER ARASINDA GERGİNLİK

Kendilerine yıkım tebligatı ulaşmadığını belirten yayla sakinleri ile yıkım ekipleri ve jandarma arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik nedeniyle jandarma ekipleri zaman zaman müdahalesini sertleştirirken, vatandaşlar jandarma ekipleri ile karşı karşıya kaldı.

Trabzon Haçka Yaylası'nda kaçak yapı gerginliği

YIKIMI ENGELLEMEK İÇİN ÇATIYA ÇIKTILAR

Bazı vatandaşlar yıkımı engellemek için yıkılacak 5 villanın çatısına çıkarken, tüm tepkilere rağmen yıkımına karar verilen 5 villadan biri yıkım ekipleri tarafından tamamen yıkıldı.

Trabzon Haçka Yaylası'nda kaçak yapı gerginliği

Trabzon Haçka Yaylası'nda kaçak yapı gerginliği

Trabzon Haçka Yaylası'nda kaçak yapı gerginliği

Trabzon Haçka Yaylası'nda kaçak yapı gerginliği

Trabzon Haçka Yaylası'nda kaçak yapı gerginliği

Trabzon Haçka Yaylası'nda kaçak yapı gerginliği

Trabzon Haçka Yaylası'nda kaçak yapı gerginliği

Trabzon Haçka Yaylası'nda kaçak yapı gerginliği

Trabzon Haçka Yaylası'nda kaçak yapı gerginliği

Trabzon Haçka Yaylası'nda kaçak yapı gerginliği

Trabzon Haçka Yaylası'nda kaçak yapı gerginliği

Trabzon Haçka Yaylası'nda kaçak yapı gerginliği

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