DxOMark'a göre en iyi kameraya sahip telefon el değiştirdi

Akıllı telefonlarda bulunan kameralar, lensler ve mobil cihazlar için görüntü kalitesi değerlendirmeleri sağlayan bir kuruluş olan DxOMark, iyi fotoğaf kalitesine sahip akıllı telefon arayan kullanıcıların en çok göz attığı internet sitelerinin başında geliyor.

DxOMark mühendisleri, hem kontrollü laboratuvar ortamlarında hem de doğal ve açık alan sahnelerinde akıllı telefon kameralarının varsayılan ayarlarını kullanarak 1.500'ün üzerinde test görüntüsünü ve 2 saatten fazla videoyu inceleyerek değerlendiriyor.

ZİRVEDE XIAOMI VARDI

Xiaomi, geçtiğimiz haftalarda tanıttığı Mi CC9 Pro modeli ile DxOMark'tan 121 puan almayı başararak uzun süre zirveden inmedi. 108 MP kamera sensörü kullanan telefon, ayrıca en iyi yakınlaştırma deneyimi listesinde de zirveye yerleşmişti.

YENİ LİDER: HUAWEI MATE 30 PRO 5G

Huawei Mate 30 Pro 5G modeli, DxOMark'tan 123 puan almayı başararak, en iyi kameraya sahip akıllı telefon oldu.

Mate 30 Pro 5G, kamera donanımı açısından normal Mate 30 Pro modeli ile aynı özellikler barındırıyor. Ancak Mate 30 Pro 5G'de bulunan güçlü Kirin 990 5G işlemcisi, kamera konusunda farkını ortaya koyuyor.

DxOMark'ın en iyi kameralı akıllı telefon listesinin güncel hali ise şu şekilde:

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