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E-5 kara yolunda taksiciler 'sıra' kavgası etti

Küfürlerin havada uçuştuğu kavgada tarafları vatandaşlar ayırırken, yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.

İHA | 28.07.2019 - 09:29..
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Dün saat 11.15 sıralarında E-5 karayolu Yenibosna yan yolda, taksici otobüs duraklarında beklediği esnada arkadan gelen bir başka taksici önündeki meslektaşına “sıra benim” dedi.

Taksicinin bunu kabul etmemesi üzerinde aralarında sözlü tartışma başladı. Tartışmada tarafların birbirine küfürle karşılık vermesi üzerine ortam daha da gerildi.

Şahısların birbirine vuracağını fark eden vatandaşlar araya girdi.

Tarafları birbirinden uzaklaştırmak için çaba sarf eden vatandaşlar, taksicileri sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sonra tarafların uzaklaştırılarak birbirinden ayrıldı. Yaşananlar ise motosikletli Yalçın M.’nin kask kamerasına yansıdı.

E-5 kara yolunda taksiciler 'sıra' kavgası etti ViDEO

E-5 kara yolunda taksiciler 'sıra' kavgası etti

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