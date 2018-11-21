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E-5 Karayolu Avcılar yan yolu kilitlendi

Avcılar yan yolda park eden sürücüler ve yola duba bırakan esnaf trafiği neredeyse durma noktasına getirdi.

Haber Merkezi | 21.11.2018 - 10:58..
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E-5 Küçükçekmece Avcılar yan yolda trafikte yoğunluk yaşanırken, bu yoğunluğu sorumsuz sürücüler daha da arttırıyor. İki şerit olan yola park eden sürücüler trafiği durma noktasına getirirken, yola duba bırakan esnaf da trafiği daha da arttırıyor. Yolun tek şeride inmesi nedeniyle otobüsler de yolcuları yolun ortasında indirmek zorunda kalıyor.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Çift şeritli olan yan yolun sorumsuz sürücüler yüzünden tek şeride düştüğü ve trafiğin kilitlendiği anlar ise havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde araç sürücüleri yol üzerine park eden araçlar yüzünden ilerlemekte güçlük çekti. Otobüsler ise durma noktasına gelen trafikte yol üzerinde yolcu indirmek zorunda kalıyor.

E-5 Karayolu Avcılar yan yolu kilitlendi

E-5 Karayolu Avcılar yan yolu kilitlendi ViDEO

"ARAÇLARINI SÜREKLİ YOL ÜSTÜNE BIRAKIYORLAR"

Avcılar E-5 yan yol üzerinde bir mağazada çalıştığını ifade eden Azat Çakmak, “ Akşamdan gelip araçlarını yol üzerine bırakıyorlar. Araçlarını sürekli yol üzerine bırakıyorlar, mağazaya malzeme indiremiyoruz. Akşamdan arabalarını bırakıyorlar burası tek şeride düşüyor, buraya park etmemeleri hem bizim açımızdan hem trafik açısından çok daha iyi olur. Böylece trafik daha akıcı olur.” ifadelerini kullandı.

E-5 Karayolu Avcılar yan yolu kilitlendi

TÜRKİYE'NİN TRAFİK BÖLGESİ

Yan yola araçların park etmesinden dolayı trafiğin olduğunu vurgulayan Mustafa Erdem, “Başkaları araçlarını çekip gidiyor, binada oturanlar araçlarını çekiyor." dedi.

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