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E-5 karayolunda trafiği birbirine kattılar

Kaza yapan iki otomobildeki şahıslar tekme, yumruk ve sopalarla birbirine girdi. Kadınların çığlık çığlığa kaldığı kavgada taşla saldırılan polis memuru silah çekti.

İHA | 10.06.2019 - 09:13..
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Büyükçekmece’de seyir halinde olan iki otomobilin çarpışarak kaza yapması sonucu çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.

Olaya müdahale etmekte zorlanan polis silah çekmek zorunda kaldı.

KAZA YAPAN ŞAHISLAR TEKME TOKAT KAVGAYA TUTUŞTU

Geçtiğimiz Perşembe günü saat 11.00 sıralarında E-5 karayolu Büyükçekmece mevkisi Edirne istikametinde seyir halinde olan iki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kaza yaptı. Kaza sonucu araçlardan biri üst geçidin asansör bölümüne çarparken diğer araçta yol üzerinde güçlükle durdu. Kazanın ardından sözlü başlayan tartışmada tansiyon bir anda yükseldi. Araçlardan inen taraflar tekme, tokat ve yumruklarla kavga etmeye başladı. Kadınların çığlık çığlığa kaldığı kavga dakikalarca sürdü.

E-5 karayolunda kazazedeler birbirine girdi


E-5 karayolunda trafiği birbirine kattılar

POLİS MEMURUNA TAŞ ATIP YERE DÜŞÜRDÜ

Kavga devam ettiği esnada yoldan geçen sivil bir polis memuru tarafları ayırmak istedi. Ancak öfkeden deliye dönen şahıslardan biri memura taşla saldırdı. Saldırı sonucunda memur itilerek yere düştü.

E-5 karayolunda trafiği birbirine kattılar

POLİS TABANCASINI ÇEKTİ

Bunun üzerine sinirlenen memur, çantasından tabancasını çıkartarak mermiyi namluya verdi. Tarafların biraz olsun sakinleşerek ayrılması sonrası sinirlenen memuru ise çevredeki vatandaşlar uzaklaştırdı. Ancak memura tehditler savuran şahıs tekrardan taşkınlık çıkarttı. Polisin geri gelmesi üzerine yeniden alevlenen kavga, vatandaşları araya girmesiyle son buldu. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

E-5 karayolunda trafiği birbirine kattılar

OLAY ANLARI KAMERADA

Görüntülerde, kaza sonrası dışarıya çıkan taraflar kavga etmeye başlıyor. Şahıslar birbirlerine tekme, yumruk ve tokatlarla vuruyor. Olayı gören polis memuru ise koşarak tarafları ayırmak istiyor. Ancak öfkeli şahıs memura taşla saldırdıktan sonra iterek yere düşürüyor. Bunun üzerine memur tabancasını çekerek mermiyi namluya veriyor. Silahı gören vatandaşlar memuru olay yerinen uzaklaştırıyor. Taraflar ise bir süre daha kavga ederken kadınlarda da çığlık atıyor. Öfkeli şahıs silah çeken memura tepki gösteriyor. Memur da geri gelerek şahısla kavgaya girişiyor ancak vatandaşlardan tekrardan uzaklaştırıyor.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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