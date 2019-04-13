E-5 karayolunda mobilyalarını arabanın üstünde taşıdı

Bu sabah saatlerinde Beylikdüzü’nde E-5 karayolunda, Büyükçekmece istikametine seyir halinde olan araç sürücüleri, arabasının üstünde koltuk ve yatak taşıyan adamı görünce şaşkına döndü.

YÜKÜNE ALDIRMADAN SOLLAMA YAPTI

Yolda orta ve sol şeritte 34 UEB 82 plakalı aracıyla devam eden sürücünün, üzerindeki yüke aldırmadan araçları da solladığı dikkatlerden kaçmadı. Sinyal vermeden şeritte değiştiren sürücü, videosunu çekenlerin “Korkmuyor musunuz, düşecek.” şeklindeki sözlerine elini kaldırıp, “Ne oldu, ne var?” diyerek cevap verdi.

Otomobilin üstünde koltuk taşıdı